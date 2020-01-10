1.天鈺(4961)：上月營收月增15.53%、年增12.73%，去年增加3.82%，早盤續漲逾2%。

2.勤誠(8210)：去年營收再創新高，伺服器需求增溫，後市展望佳，股價高漲逾4%。

3.微星(2377)：去年12月營收年增22.06%，全年成長1.65%，外資止步連4賣超，晨盤上漲逾3%，衝上兩個月新高價。

4.崇越(5434)：上月營收續創新高，去年全年增近1成，早盤走揚逾3%。

5.敦泰(3545)：上月營收年增逾6成，Q1產能到位淡季有撐，股價強翻紅，續上攻逾3%。

6.愛普(6531)：去年12月營收月減17.76%、年減31.22%，全年減少26.81%，晨盤衝上94.7元波段新高後，翻黑下挫逾4%。

7.緯穎(6669)：上月營收雙升利多，外資連6日買超，早盤衝漲逾4%，登722元再刷新波段新高價。

8.永捷(4714)：摺疊手機熱銷，接單吃補，繼昨日強攻漲停後，陳盤放量衝高4%，來到半年高點。

9.神隆(1789)：上月營收為3.85億元，年增18.36%，激勵晨盤價量俱揚彈高7%，躍上季線與月線。

10.基亞(3176)：上月營收1.19億元、年增243.79%，早盤聞訊走揚3%，收復五日線 。

11.南光(1752)：上月營收為1.84億元，年增29.03%，早盤勁升2%，彈上月線與季線。

12.中磊(5388)：上月、上季營收同登去年高點，今年拚更上層樓，晨盤走升1%，收復五日線。

13.前鼎(4908)：獲外資連兩日買超相挺，早盤急拉大漲5%，站上波段高點。

14.可成(2474)：5G手機帶動金屬機殼升級，今年不悲觀，底部漸墊高，今早突破240元，漲幅逾2%。

15.全域(3067)：12月營收月成長逾6成，多方狂賀，開盤後強攻高7%。

16.橙的(4554)：12月營收年增46.73%，連6個月正成長，買盤給力，上漲3%。

17.鄉林(5531)：看好房市選後續回暖，台灣未來3年總推案量上看220億元，今早走高1%以上，拚突破盤整區間。

18.南六(6504)：深耕國際市場，未來印度產能開出再為營運添柴，股價止跌回穩，先拚守住5日線。

19.宏全(9939)：三片式馬口鐵罐銷售旺季讓12月業績受期待，近來外資積極買超，強勢上漲2%。

20.宇峻(3546)：12月營收強勢年增60%，一早強拉半根漲停板。

21.華經(2468)：上月營收年增翻倍，早盤多頭回神，挾量鎖漲停，登1年來新高。

22.亞德客-KY(1590)：上月、2019全年營收同步創高，三大法人昨轉買超627張。早盤續漲逾7%，突破500元新高價。

23.中壽(2823)：2019年獲利締新猷，早盤小漲、5日線失而復得。

24.倉佑(1568)：陸車市回溫，汽零族群邁向榮景，早盤跳漲逾3%，站回5日線之上。

25.上銀(2049)：三大法人昨轉買超1096張，早盤多頭跟進，續漲逾2%。

26.動力-KY(6591)：今年出貨看旺，營運可望優於去年，多方動能強，重返60元。

(時報資訊)