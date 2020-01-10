許多選民看到馬英九本人相當高興，人氣紅不讓。（游念育攝）

距離2020總統立委大選剩下一天，今早前總統馬英九來到台北市第八選區（文山、南中正）和國民黨立委候選人賴士葆車隊掃街，馬英九一來到現場，真的是人氣紅不讓，婆婆媽媽搶著握手合照，甚至有媽媽直呼，「終於讓我見到你本人了！」而面對選情賴士葆表示，審慎樂觀、會全力以赴。

選戰進入最後倒數，藍綠營候選人卯起來催票、為立委候選人站台，馬英九今日的行程也滿滿，面對民進黨派出的勁敵阮昭雄，賴士葆選情告急，馬英九甚至安排早上和晚上兩度到木柵車隊掃街，盼能在選前多拉幾票。

被問到對於國民黨展現團結，面對選情是否夠有信心，馬英九說，氣勢上揚是個很明顯的跡象，同時團結看得非常清楚，相當正面的發展；另外，被問到王立強受蔡正元利誘的看法，馬英九表示，有待於檢調機關查明真相。

馬英九輔選能量全開，今首度和前立法院院長王金平和體，馬英九說，立委要求希望能一起參加，所以合體。面對選情賴士葆則表示，「審慎樂觀、會全力以赴」。

(中時 )