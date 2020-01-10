《商情》避險需求下降，打壓周四紐約期金續挫 10:002020/01/10 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求下降，打壓周四紐約期金續挫；因美伊緊張局勢放緩，以及美中貿易第一階段協議將簽署，減緩黃金市場避險需求，令投資人賣壓湧現，拖累期金續挫；此外，美元指數走升，導致美元計價之金屬更加昂貴，亦拖累貴重金屬走勢。 終場2月黃金跌5.9美元，報每盎司1554.3美元，3月白銀跌0.23美元，報每盎司17.94美元，4月白金漲8.2美元，報每盎司972美元，3月鈀金跌1美元，報每盎司2060.4美元。(商品行情網) (時報資訊) #美元 #盎司 #需求 #避險 #金屬 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不想加班不是員工的錯！科技大老驚爆一句 - 財經 美陸貿易戰停火 老謝警告：華為台灣供應鏈小心 - 財經 中央急撥702億給地方 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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