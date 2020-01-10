避險需求下降，打壓周四紐約期金續挫；因美伊緊張局勢放緩，以及美中貿易第一階段協議將簽署，減緩黃金市場避險需求，令投資人賣壓湧現，拖累期金續挫；此外，美元指數走升，導致美元計價之金屬更加昂貴，亦拖累貴重金屬走勢。

終場2月黃金跌5.9美元，報每盎司1554.3美元，3月白銀跌0.23美元，報每盎司17.94美元，4月白金漲8.2美元，報每盎司972美元，3月鈀金跌1美元，報每盎司2060.4美元。(商品行情網)

(時報資訊)