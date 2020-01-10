庫存利空報告持續打壓，周四國際原油期貨收低；因上周美國原油庫存的利空效應仍發酵，加上中東局勢緩和，原油供給緊張威脅大幅減弱，致油價向下修正，其中美國原油原油期貨0.1%，倫敦原油跌0.1%。

美國NYMEX-2月原油期貨收跌0.05美元，報每桶59.56美元，2月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.95美元，2月RBOB汽油持平，報每加侖1.65；倫敦ICE-3月布倫特原油期貨收跌0.07美元，報每桶65.37美元。(商品行情網)

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