《國際油價》庫存利空持續打壓，周四國際原油收低 10:012020/01/10 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 庫存利空報告持續打壓，周四國際原油期貨收低；因上周美國原油庫存的利空效應仍發酵，加上中東局勢緩和，原油供給緊張威脅大幅減弱，致油價向下修正，其中美國原油原油期貨0.1%，倫敦原油跌0.1%。 美國NYMEX-2月原油期貨收跌0.05美元，報每桶59.56美元，2月熱燃油跌0.01美元，報每加侖1.95美元，2月RBOB汽油持平，報每加侖1.65；倫敦ICE-3月布倫特原油期貨收跌0.07美元，報每桶65.37美元。(商品行情網) (時報資訊) #美國 #原油 #2月 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 布蘭特油價周一漲破70美元 13:322020/01/06 財經 營業稅繳納期間 部分延後到2月20日 15:222020/01/06 財經 平溪天燈節2月登場 百盞天燈施放活動明起報名 19:052020/01/06 生活 《金融》外資去年淨匯入4783億元，近5年最多 08:012020/01/07 財經 美國航空與波音和解 提撥3千萬美元員工分紅 13:522020/01/07 財經 《期貨》近10年春節假期，商品期貨波動較高 17:222020/01/07 財經 《商情》空頭回補，激勵周二LME基本金屬期貨多數走升 10:012020/01/08 財經 美伊開戰誰最慘？油價恐飆驚人天價 17:312020/01/08 財經 美國駐伊拉克阿薩德基地規模之大，猶如美國小鎮 21:452020/01/08 國際 許金龍2億保釋金遭要回 又被羈押確定無法投票 17:382020/01/09 社會 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不想加班不是員工的錯！科技大老驚爆一句 - 財經 美陸貿易戰停火 老謝警告：華為台灣供應鏈小心 - 財經 中央急撥702億給地方 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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