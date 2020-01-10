蔡英文總統（左）選前最後一天，10日幫民進黨立委候選人吳怡農（右）站台。（張穎齊攝）

民進黨立委候選人吳怡農10日接受外媒訪問，顯示這場選舉受到國際關注。（張穎齊攝）

農夫、農婦10日一早爭相目睹蔡英文總統和民進黨立委候選人吳怡農。（張穎齊攝）

選前最後一天，蔡英文總統10日上午特地來幫北市第三選區（中山、北松山）民進黨立委候選人吳怡農站台，下午更將一起車隊掃街。蔡總統表示，中山區是她長大的地方，她是來給鄰居吳怡農加油打氣，懇請呼籲選民：「支持吳怡農就是支持蔡英文，以及未來的世代！」

蔡總統表示，選前最後一天衝刺，回到長大的中山區，她來給鄰居吳怡農加油打氣，第一次感受到怡農的存在時，是他當民進黨主席期間，曾有人給她看篇文章，是用英文寫，裡面寫到軍事採購、經濟效益分析，這很少見，以前很多國防政策是以對國安軍事衝突最有效的防治來看，但怡農從經濟財政的角色看國防，讓人耳目一新。

蔡總統說，怡農是國家這階段所需要的人才，這次很高興怡農放棄原先很優渥自由的生活，願回到台灣一起為國貢獻，選戰打到這時，很多居住國外的年輕人都回來了，參與這次選舉投票，怡農更進一步代表這世代，把工作所學經歷貢獻，還有在國安會的服務，讓大家非常稱讚。

「支持吳怡農就是支持蔡英文！」蔡總統說，選民可看到未來世代已準備好承擔國家責任，台灣是華人社會唯一的民主國家，這選舉全世界都在看，選擇蔡英文跟吳怡農就是選擇未來跟民主自由站在一起，保護自己國家主權，希望吳順利成功，她順利連任。

吳怡農說，最後衝刺有這麼多行程，但總統特地抽空來跟他加油打氣，顯示對中山、北松山重視，昨晚他也跟副總候選人賴清德直播，對他是很大的鼓勵跟刺激，今天下午也將跟蔡總統車掃，他也見識到總統的威力與魅力，今晚他也會跟同黨立委吳思瑤在凱道選前之夜主持1小時，目前自己聲音除了沙啞外，每天也愈來愈有信心，絕對不大意，直到票開出來，大家明天記得站出來，今晚別太晚睡。

(中時 )