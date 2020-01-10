一名網友在臉書社團「Dcard」分享自己神人朋友一段遭遇，表示朋友為了看路邊一名正妹，不小心撞到前方的車掛彩送醫，當他到醫院探望時，竟然聽到神人朋友超不可思議的故事。

原PO以標題「路邊的妹子不要亂看，不然你會脫魯」PO文說，當他到醫院看到朋友臉上戴著氧氣罩呼吸、眼淚都快噴出來時，友人卻從懷中拿出一張紙條給他，裡面寫的就是那位絕世正妹的聯絡方式。

原PO後來說出友人這段神劇情：「我他X的以為那是遺書什麼的，臨死之前要我帶給他爸媽，沒想到打開來一看，是一個女生的名字跟電話，我不明白這是啥，我同學用手機慢慢打字跟我解釋，原來他摔車後掙扎著爬起來，這時候一個女生朝他跑過來，問他有沒有怎樣，還幫他報了警，陪他到醫院，那女生還留下她的名字跟電話， 我同學強調她長的很正，還比了個ya」。

原PO表示，友人出院後聯絡了那個女生，還拄著拐杖請她吃飯，約看電影逛街，2人後來越走越近，「3個月後康復了，他們也在一起了」。

(中時電子報)