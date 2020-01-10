國民黨總統候選人韓國瑜，昨(9日)晚在凱道舉辦「台灣安全，凱道勝利晚會」，吸引100萬名支持者熱情參與，氣勢爆棚。而最震撼的空拍畫面也曝光了！網友看完則忍不住驚呼「風向真的變了，民心超熱情！」。

律師葉慶元昨( 9日)晚在臉書PO出兩張空拍圖，照片中可見凱達格蘭大道及周邊林森南路、信義路、仁愛路、一路外溢到愛國西路和濟南路上，大字形空拍畫面非常壯觀。（因圖片來源不明，想看的人請移駕臉書觀賞）。照片一出就吸引近千位網友按讚，數十則留言，數十次轉分享。

網友紛紛表示，「這個人海紀錄，應該很難被突破了」、「國瑜障礙」、「其實不止這些人，我認識的長輩就有人因為擠不進去，沒體力久待而折返的⋯」、「一個「大」字，人民最大！」、「今天蔡英文那場大概要喊200萬了」、「沒布條」。

(中時電子報)