春節將近，許多朋友都期待著連假的到來，但也有一群人，正苦惱著如何準備年菜。想自己煮，翻了翻食譜看到大量的備料與複雜的步驟，馬上打退堂鼓；上網找各個餐廳的年菜菜單，但總是找不到自己喜歡的菜色。你也有這種苦惱嗎？遠百推出金鼠年《Food星高照》春節禮品專輯，輕輕鬆鬆應戰除夕夜年菜大戰，還能在初一拜年時準備高貴又體面的伴手禮，讓你吃得滿足送得開心，鼠年裡子面子雙贏！

遠東百貨徐雪芳總經理(圖中)、偕同遠東百貨林彰豐營運長(右二)、湯治亞財務長 (右ㄧ)、劉志成企劃長(左二)、陳佑任協理(左一)為消費者親自選品，提供消費大眾在鼠年選購春節禮品有不一樣的選擇。/ 圖片由遠東百貨提供

遠百推出春節禮品專輯，炒熱年節買氣

在這波《Food星高照》春節禮品專輯檔期中，由遠東百貨徐雪芳總經理親自為民眾挑選年節禮品，她將重點放在：年菜湯品、圍爐大菜以及吸睛的伴手禮上。精緻湯品近年越來越受到大家喜愛，在民眾普遍減少食用飯麵類主食的情況之下，喝一碗熱呼呼的湯不僅通體舒暢，為冬天增添暖意，更能挑動味蕾，刺激你想品嘗美食的食慾。而吸睛度高的伴手禮不光只是創造話題而已，內容也是真材實料，每一樣點心都經過精心製作且大有來頭，連商場上的大人物們也趨之若鶩。

最夯的年菜湯品

喜來登── 請客樓「雲腿濃湯一品雞」

由師傅獨家嚴選小土雞、干貝與金華火腿等食材，注入老母雞湯歷時12小時煲煮，細火慢燉出澄黃湯頭，味道濃郁香醇，暖身潤養。售價為NT$3,800。

內容：約3600g 保存期限：冷凍30天

「雲腿濃湯一品雞」嚐起來馥郁香濃，溫潤暖身/圖片由遠東百貨提供

點水樓── 一品佛跳牆

饕客們想一嚐上海料理嗎？可別錯過點水樓的一品佛跳牆，精心挑選的食材，經過師傅耐心熬煮，誓要滿足你挑剔的味蕾。售價為NT$1,680 (含甕)。

保存期限：冷藏2天

台北遠東國際大飯店──燕窩財神元寶

點心師傅精心設計以金元寶為外型、香濃奶黃內餡的年節造型點心，象徵富貴滿盈，在新的一年裡財運亨通好運滾滾來。售價為NT$1,388。

保存期限：冷藏5度C以下5天 或 冷凍-18度C以下30天

話題性圍爐大菜

晶華酒店── 三燔日式火鍋集

想一嚐多種精緻海鮮及頂級肉品嗎？頂級日式火鍋集就是你的年夜飯首選，獨家特殊配方熬煮，讓你一嚐海鮮與肉品的鮮美口感。售價為NT$7,777。

想同時享用海鮮與頂級肉品，可別錯過三燔日式火鍋集/圖片由遠東百貨提供

高吸睛度伴手禮

黑船──春節特選禮盒

職人擁有數十年烘烤經驗，使用沖繩黑糖烘焙出知名的長崎蛋糕，搭配品牌經典餅乾，每一口都是香濃的享受。售價為NT$1,320/8入

保存期限：常溫21天

福貴糕──董事長福貴糕

郭董最愛私房甜點，濃郁桂圓搭配養生核桃，豐富層次、齒頰留香！售價為NT$880/1入 保存期限：常溫7天

郭董最愛的私房甜點，嚐起來層次豐富/圖片由遠東百貨提供

春節活動期限只到一月底，想訂購一波得把握時間

即日起至109年1月29日(三)《Food星高照》春節禮品專輯在全台遠東百貨異國美食館「FE21' World Gourmet」專櫃(嘉義店在6樓FET專櫃)販售。

全台服務專線：

遠百寶慶店02-23816088 分機321 板橋中山店02-89525678 分機8275

板橋大遠百02-77054168 分機8802 遠百桃園店03-3359811 分機302

新竹大遠百03-5233121 分機6502 台中大遠百04-37022168 分機3222

遠百嘉義店05-2365137 分機8222 台南大遠百06-2098999 分機6606

高雄大遠百07-9728888 分機6646 遠百花蓮店03-8355588 分機860

優惠訊息：

 滿額送：持HAPPY GO卡過卡，購買專刊商品單筆消費滿1,500元以上，即贈送「100元美食餐飲抵用券」乙張。

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(中時電子報)