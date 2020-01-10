民進黨將於今晚在凱達格蘭大道舉辦「團結台灣 民主勝利」選前造勢晚會，為維護周邊活動交通秩序與安全，臺北市政府警察局規劃相關交通疏導、管制措施，並視現場狀況彈性調整管制範圍及時段，內容如下：

一、管制時段：1月10日(星期五)0時至23時59分。

二、管制範圍：

(一)凱達格蘭大道(中山南路〔不含〕至公園路〔不含〕)雙向全線車道。

(二)公園路(常德街〔不含〕至貴陽街〔不含〕)東側1線車道。

(三)中山南路(徐州路〔不含〕至愛國西路〔不含〕)雙向全線車道(不含徐州路至凱達格蘭大道東側慢車道)。

三、為避免現場群眾人潮溢出，造成人車交織，本局將視現場狀況及人數彈性管制周邊中山南路、仁愛路、信義路等部分路段，以維人、車安全。

四、建議改道動線：

(一)往東車流：襄陽路/凱道→公園路→愛國西路/忠孝西路續行。

(二)往西車流：青島東路/濟南路/徐州路/仁愛路→林森南路→南海路/忠孝東路(迴轉道迴轉)/市民大道(迴轉道迴轉)續行。

(三)往南車流：中山南路→忠孝東路/市民大道→中華路/金山南北路續行。

(四)往北車流：羅斯福路/杭州南路→愛國東西路→中華路續行。

另同(10)日臺灣民眾黨於16時至21時在臺北行旅廣場(無管制道路)；親民黨於18時30分至22時在仁愛路四段北側慢車道(忠孝東路四段216巷-光復南路)舉行選舉活動。相關活動交通管制訊息將隨時提供各廣播電臺插播路況報導，臺北市政府警察局特別呼籲：請駕駛人如有行經前揭管制路段周邊道路時應配合減速慢行，隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制區域，以免耽誤行車時間，並遵守員警之指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。

管制路段範圍內之公車候車處將暫停服務，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽臺北市公共運輸處02-27274168或利用臺北市公共運輸處網站（http://www.pto.gov.taipei/）查詢相關資訊，亦可改搭大眾捷運系統(台大醫院、中正紀念堂、台北車站、忠孝敦化等站)前往各選舉會場。

(中時電子報)