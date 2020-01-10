韓國瑜競選總幹事曾永權及三位副總幹事周錫瑋、曾銘宗、姚江臨，今日於國民中央黨部召開記者會表示，這次的選舉並不是一場「三腳督」的局勢，呼籲支持者集中選票投給韓國瑜，別讓蔡英文總統偷笑。

曾永權指出，明天的投票，韓國瑜的「台灣安全、人民有錢」、「兩岸和平、接軌國際、繁榮經濟」，與蔡英文總統的總路線之爭，不是一場三分天下的選舉，若分散選票，將會導致蔡英文連任，讓民進黨繼續執政。

周錫瑋表示，過去因反對民進黨的民眾分散投票，導致蔡英文當選，也演變成今時今日的天怒人怨，不投韓國瑜，就等於支持蔡英文，希望大家記取過去的教訓，團結一致投給韓國瑜。

曾銘宗指出，蔡英文總統一向是說一套做一套。2008年蔡英文說軍公教18％不公不義要廢除，也說要放棄18％，結果在2011年被抓到還在領18％。

曾銘宗還提到，蔡英文總統在2000年時擔任陸委會主委，當時曾說，兩岸服貿協議一定要趕快通過。2014年又改口說，服貿是黑箱作業，千萬不能過。

曾銘宗還說，2008年時，蔡英文總統批評前總統馬英九，總統兼黨主席是黨國不分、想搞獨裁。結果2016年蔡英文當選總統後，改口說總統兼黨主席是好事。

姚江臨說，這次所有泛藍政黨，都共同認同大家都是「中華民國派、下架蔡英文」，但過去曾有2次泛藍分裂造成民進黨得利，這次一定要集中選票支持韓國瑜，否則就等於支持蔡英文。請大家相信韓國瑜一次，不要再讓蔡英文騙第二次。

(中時 )