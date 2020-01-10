華碩(2357)今年第二季將量產Zenfone 7及ROG 3，持續搶攻高階/電競手機市場，公司規劃最快今年將新手機部門由虧轉盈。

華碩舊手機持續去化庫存，預期最慢今年第2季就能去化完畢，看好今年新手機搭載5G功能後，拉高毛利率。市場預估，5G的滲透率正在加速且優於4G，今年5G智慧型手機出貨量上看2億支，到2022年出貨量就將超過7.5億支，2023年5G聯網裝置將達10億個以上。

據台灣手機3C資訊網站ePrice比價王公布《2019年度風雲機》網友票選活動結果，國產手機華碩拿下了「年度風雲手機」、「最佳設計手機」、「最佳中階手機」和「人氣手機品牌」等前三名的佳績。其中「年度風雲手機」華碩以ROG Phone2拿下第3名，「最佳設計手機」ROG Phone2拿下第2名，「最佳中階手機」則由Zenfone Max Pro M2拿下第3名。

華碩新款高階手機及電競手機去年占營收比估不到2個百分點，今年營收占比看增，但成長速度要看5G手機的銷售情況。

(時報資訊)