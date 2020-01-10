金管會證期局表示，核准匯豐投信申請募集開放式債券型「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金」，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣6億元。

「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金」總面額等值新台幣200億元整，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，由華南銀行擔任基金保管機構，並以新台幣、美元、人民幣計價發行。

證期局表示，「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金」原則上自成立日起6個月後，投資於外國有價證券、新興市場國家地區債券、以及亞洲國家地區債券的總金額，三者均不得低於基金淨值的60％。

證期局指出，「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金」的存續期間，為基金成立日次一營業日起至屆滿當月的最後營業日（即到期日）止。若此基金啟動提前結算機制時，則為基金成立日次一營業日起至提前結算日止。

「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金」自成立日起即不再接受受益權單位申購。自成立日起90日後開放買回，買回費用為基金每受益權單位淨值的2％，買回費用歸入基金資產，以維護既有投資人利益。若基金啟動提前結算機制，則不收取買回費用。

「匯豐3至4年目標到期新興亞洲債券證券投資信託基金」設有提前結算機制，當不配息型美元計價受益權單位的每單位淨值達到設定目標淨值時，基金所有計價幣別受益權單位均將啟動結算機制，依據屆滿3年的單位數自動買回，償還所有款項給投資人。

(時報資訊)