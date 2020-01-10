受惠離岸風電效益開始顯現，世紀鋼(9958)2019年12月營收衝上4.19億元，月增42.95%，年增160.01%。去年第四季營收衝高，帶動2019年全年營收達24.02億元，年增45.19%。

世紀鋼受惠風力產線陸續投產，去年10月起營收逐月攀高，繼公司10月營收達2.62億元，創三年新高後，11月營收升上2.93億元，12月更突破4億元，再創新高。2019年第四季營收約為9.75億元，季增率達72.15%。

世紀鋼去年風電事業逐步增溫，業外更豐碩；2019年第三季在出售桃園物流廠處分利益6.87億元挹注，單季淨利5.84億元，每股淨利2.79元，並帶動前三季淨利年增16倍，EPS 2.91元。2019年第四季風電帶動營收衝高，也將挹注去年第四季本業賺錢，2019年EPS將逾3元。

展望今年，隨國內離岸風電工程正式啟動後，世紀鋼承製的水下基礎基樁工程等訂單也將進一步貢獻業績；今年離岸風電產品營收估約30-40億元，2020年離岸風電營收占合併營收比重有望達到7成。今年風電事業可望將帶動整體獲利保持去年的水準。

(時報資訊)