為iPhone手機滿13歲的生日送上大禮，中國政府智庫的數據顯示iPhone去年12月在當地的銷量逆勢大增，以及投銀Jefferies調升蘋果目標價，周四蘋果公司股價勁揚2.1%，收在309.63美元，再創歷史收盤新高，盤中最高站上310.43美元。

中國信息通信研究公布，2019年12月中國手機出貨量為3,044.4萬支，年減14.7%，銷量創年內次低、跌幅創年內次高，但蘋果iPhone同一期間在中國的銷量達到320萬支，較2018年12月的270萬支大幅成長逾18%。

中國是蘋果關鍵的成長市場之一。Wedbush證券分析師Dan Ives表示，最近iPhone的銷量數字，是在這個關鍵市場景況樂觀的正面跡象。該分析師給予蘋果股票「優於大盤」評級，以及目標價350美元。

此外，投銀Jefferies看好蘋果2019年底的營運表現，將其股票目標價由285美元上修為350美元，追平華爾街最樂觀的預測價位，亦為蘋果帶來推升力量。該投銀在報告中指出，根據對美國商店的人流及全球網路流量的分析，蘋果在2019年有個強勢的結尾。報告並指出，「iPhone 11市況優於預期，如同邁向5G版的橋樑，這是我們看法的最大驅動力」。

iPhone手機在周四剛好滿13歲，雖然蘋果已不再公布iPhone的銷量數字，但市場研究報告估算到本財年（截至9月底），iPhone上市以來累計銷量將達到近20億支。蘋果共同創始人賈伯斯（Steve Jobs）在2007年1月9日首度發表iPhone手機。

根據總結8位分析師的看法，蘋果本年度iPhone銷量估將達到約1.95億支，超越前一年度的約1.86億支，使iPhone上市以來全球累計銷量達到約19億支。

因年終節日購物季銷售告捷，分析師普遍看好iPhone上一季的業績表現，以及今年料將推出的5G版iPhone可望掀起換機潮，亦令市場對蘋果股價表現樂觀以待。

(時報資訊)