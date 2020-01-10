《港股》恆指開漲0.36％，舜宇領漲藍籌股 10:172020/01/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國和伊朗均表態無意開戰，中東緊張局勢降溫，中國副總理劉鶴將率團赴美與美方簽署首階段貿易協議，全球前二大經濟體之間的貿易局勢進展樂觀，以及在蘋果等重量級個股勁揚帶動下，隔夜美股再創新高，受此激勵，周五香港恆生指數開漲0.36%，為28665.14點。國企股(H股)開漲0.28%，為11312.75點。舜宇光學漲1.7%，領漲藍籌股。騰訊漲1.23%，站上8個月新高。 (時報資訊) #恆指 #舜宇 #藍籌股 #美國 #伊朗 #中東 #中國 #劉鶴 #首階段 #貿易協議 #蘋果 #美股 #香港 #恆生指數 #國企股 #H股 #騰訊 也許您會感興趣 推薦閱讀 王毅通話3國外長 批美濫用武力 04:102020/01/06 話題觀察 新任中聯辦主任駱惠寧：冀港重回正軌 12:262020/01/06 兩岸 巡弋荷姆茲海峽 日派兵計畫不變 韓謹慎 21:512020/01/06 國際 環時：望香港新年翻開新一頁 09:362020/01/07 兩岸 第一階段協議有變數？陸官媒驚吐這句 11:122020/01/07 財經 陸駁指控： 美單邊行動致中東遽變 04:092020/01/08 焦點新聞 貿易戰拖累出口 近3年首見負成長 04:102020/01/08 財經焦點 中東火藥庫炸開！ 金價破1600美元大關、比特幣逆天衝 14:552020/01/08 財經 剩6天…美陸協議有變數？他爆第一手內幕 11:072020/01/09 財經 劉鶴13日赴美 簽首階段經貿協議 04:092020/01/10 兩岸新聞 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 美陸貿易戰停火 老謝警告：華為台灣供應鏈小心 - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 中央急撥702億給地方 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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