美國和伊朗均表態無意開戰，中東緊張局勢降溫，中國副總理劉鶴將率團赴美與美方簽署首階段貿易協議，全球前二大經濟體之間的貿易局勢進展樂觀，以及在蘋果等重量級個股勁揚帶動下，隔夜美股再創新高，受此激勵，周五香港恆生指數開漲0.36%，為28665.14點。國企股(H股)開漲0.28%，為11312.75點。舜宇光學漲1.7%，領漲藍籌股。騰訊漲1.23%，站上8個月新高。

(時報資訊)