叡揚資訊(6752)今天以35元參考價登錄興櫃，以43.6元開出，盤中最高拉升到92.5元，漲幅一度高達164％。

叡揚資訊創立初期引進、銷售Compuware、IBI、BMC公司產品，以及後來的Checkmax、Arxan等公司的資訊安全軟體，並進行使用者導入所需的程序、顧問等方法論研究及軟體教育訓練。1989年開始承接軟體專案業務，多樣業種的軟體專案經驗累積之後，將大多數企業在經營管理時需要解決的問題整合成套裝軟體。

經過多年的資訊服務與專案執行經驗，1995年叡揚資訊正式推出第一個自有產品–「B.E.S.T.金融業策略暨經營管理系統」，整合徵、授信審查、催收、聯合徵信、資產負債管理等模組，另外，開發出一般企業用的公文管理系統、人資管理系統、顧客關係管理系統、知識管理系統等套裝軟體，並構成企業日常營運所需要的產品。

2010年起開發雲端軟體，將已開發的套裝軟體結合行動裝置及雲端技術開發SaaS雲端服務，將過去動輒百萬經費及耗時半年到一年時程建置的CRM、人資管理、公文管理以及知識管理等軟體系統，套裝軟體雲端化之後，價格對企業來說更加親民，有助於提升產品市占率。

叡揚主要業務比重上，企業e化的應用軟體營收占比37％，資訊治理所需的監控、自動化與資安工具營收占比31％，運帷服務營收占比20％；雲端服務與巨量資料分析應用占比6％。該公司套裝軟體與雲端服務皆需要大筆的先期投資，而叡揚資訊在過往的技術投資已在近年開花結果，預期未來這二類營收持續成長，帶動公司營收向上。

叡揚資訊從2014年營收6.94億元到2018年營收8.82億元，年年呈現成長，去年前11月營收8.63億元，全年營收有望突破2018年表現，2019年前11月毛利率達到51.15％，主要雲端產品及企業E化產品成長貢獻，稅後淨利0.77億元，已經超越2018年全年稅後淨利0.73億元，每股盈餘3.23元。

(時報資訊)