針對美國官員指控，墜毀德黑蘭郊外的烏克蘭客機恐遭伊朗飛彈擊落，伊朗政府發布聲明駁斥這是「瞞天大謊」，痛批美國搞心理戰，用謊言在痛失親人的家屬傷口上撒鹽。

官方伊朗通訊社（IRNA）今天報導，政府發言人拉比耶（Ali Rabiei）在聲明中指出，已經根據國際民航組織（ICAO）的規定組成委員會負責調查，將會在有關國家的專家參與之下，透明、精確、迅速地調查這起事件。

烏克蘭國際航空公司（Ukraine International Airlines）原定飛往烏克蘭首都基輔的波音737-800型客機8日從德黑蘭的何梅尼機場（Imam Khomeini Airport）起飛後不久便墜毀，機上176人全數罹難。他們多為伊朗籍和伊朗裔加拿大籍乘客。

報導指出，根據國際規定，飛機失事地點所在國家（伊朗）的民航主管機關、核發飛航許可國家（烏克蘭）的民航主管機關、飛機所有人（烏克蘭國際航空公司）、飛機製造商（波音公司）、飛機發動機製造商（發動機製造商CFM國際公司）可參與調查。

聲明指出，烏克蘭的代表已經抵達伊朗，「我們也邀請有公民在這起悲慘事件中罹難的有關國家參與調查」。伊朗總統羅哈尼（ Hassan Rouhani）下令，技術調查結果須立即、定期公告，尤其是對喪失親人的家屬。

報導提到，今天有一項精心計算過的心理戰手法，引述美國國防部沒有具名的消息靈通人士，堂而皇之發布新聞指稱這架烏克蘭客機遭到兩枚飛彈擊中，「這是謊言，沒有人會出面承擔責任的瞞天大謊」。

聲明建議美國政府注意委員會所作結論，「不要撒謊和從事心理戰」。聲明說：「美國政府的心理戰系統，及基於故意或無意但予以支持者，為了達成自身目的而運用心理戰，拿這些謊言在痛失親人的家屬傷口上撒鹽、欺騙受害家屬，令人遺憾。」

有報導引述沒有具名的美國官員指稱，根據衛星數據，這架客機起飛兩分鐘後，偵測到兩枚地對空飛彈的熱訊號，接著飛機附近迅即發生爆炸。熱訊號數據隨後顯示飛機墜落時已起火。

伊朗8日發射飛彈攻擊美國為首聯軍駐伊拉克的基地，藉以報復美國暗殺伊朗指揮官。由於攻擊後數個小時發生這起墜機，令人懷疑飛機是否遭到飛彈擊落。但有西方情報機構初步評估認為，飛機很可能發生技術故障，並不是遭到飛彈擊落。

與此同時，路透社引述伊朗民航組織（Civil Aviation Organization）官員巴瓦瑞希（Farhad Parvaresh）報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）已經接受伊朗邀請，將參與調查。

伊朗國營英語電視台新聞電視台（Press TV）報導，一名曾經聽取相關簡報的人士證實NTSB同意參與，但同時表示，並不清楚在美國對伊朗實施制裁的情況下，是否有任何NTSB官員可以參與調查。

巴瓦瑞希表示，伊朗將對獲委派的調查人員提供簽證和領務便利。

(中央社)