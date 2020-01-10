「文記銅鑼灣港式餐廳」最近砸重金裝潢擴大營業，同時也推出新品牌「金鐘燒臘鋪」進攻燒臘與便當市場。（馮惠宜攝）

外送宅經濟好夯，位於台中河南路近台灣大道的「文記銅鑼灣港式餐廳」最近砸重金裝潢，不但擴大座位數要搶攻小型尾牙、會議、餐敘市場，同時也推出新品牌「金鐘燒臘鋪」進攻燒臘與便當市場，特別聘請知名香港燒臘主廚操刀，以燒鵝、燒鴨、金磚燒肉、叉燒等多樣港式燒臘菜品，增添了餐桌的豐富性，也滿足了消費者飲食上不同的需求。

其中老饕特別推薦「金鐘燒鴨」，除選用櫻桃鴨外，做法更有別於一般燒臘餐廳，採正宗廣式掛爐工法，每隻燒鴨必須醃製10小時，經過淋汁、風乾、燒烤等多道繁複耗時程序，「金鐘燒鴨」皮脆肉嫩、展現師傅片鴨功力，深受喜好，唯每日限量推出，需先預約。

農曆新年將近，餐廳也推出港式年菜外帶「藥膳花雕醉蝦」、「開運櫻花蝦米糕」、「無錫醬燒豬肋排」、「港式瑤柱蘿蔔糕」、「銅鑼灣肝臘腸」、「黃金流沙包」共6道菜品＋1道佛跳牆只要3800元，另外也推出「文記明爐大肥鵝」、「金鐘明爐櫻桃鴨」、「文記當紅炸子雞」等外帶燒臘，一推出已接單近6成，即日起預訂至1月17日止。

店名：銅鑼灣文記港式餐廳

地址：台中市西屯區河南路二段510號

電話：04-2452-1599

(中時 )