據中國資訊通信研究院的資料和路透的計算，去年12月，蘋果iPhone在大陸銷量約為320萬部，高於前年同期270萬部逾18％。

路透報導稱，2019年蘋果推出了折扣和分期付款等舉措，目的在提振iPhone在大陸的銷售。在蘋果最近一次財報電話會議上，執行長庫克（Tim Cook）表示，上述舉措在吸引更多大陸消費者方面取得成功。

(旺報 )