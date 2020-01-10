蘋果iPhone去年12月在大陸銷售量激增逾18％ 10:242020/01/10 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據中國資訊通信研究院的資料和路透的計算，去年12月，蘋果iPhone在大陸銷量約為320萬部，高於前年同期270萬部逾18％。 路透報導稱，2019年蘋果推出了折扣和分期付款等舉措，目的在提振iPhone在大陸的銷售。在蘋果最近一次財報電話會議上，執行長庫克（Tim Cook）表示，上述舉措在吸引更多大陸消費者方面取得成功。 (旺報 ) #大陸 #蘋果 #iphone #路透 #12 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩波冷空氣接力報到 氣象局曝最凍時間 08:142020/01/06 生活 低溫來襲！ 吳德榮：周三、周四台北低溫恐僅12度 08:432020/01/06 生活 群益證券看本周指數區間11,900-12,300點 09:012020/01/06 財經 財新中國12月服務業PMI回落至52.5 11:002020/01/06 財經 產品線超完整 2020年六款iPhone重點規格與價格曝光 11:112020/01/06 科技 港上月PMI回升 第四季平均值創新低 12:232020/01/06 財經 穩懋12月營收雙升 全年營收破200億元 15:012020/01/06 財經 《興櫃股》松果購物上月營收及交易額再創新高 15:232020/01/06 財經 爆料達人曝光iPhone SE 2新圖 宛如iPhone 8雙胞胎 11:182020/01/08 科技 新年心選 對比前代iPhone 11多了超廣角更好拍 00:062020/01/09 科技 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 即時 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不想加班不是員工的錯！科技大老驚爆一句 - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 即時 - 工商 中央急撥702億給地方 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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