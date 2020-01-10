台北市立天文館今(10)日表示，明11日凌晨發生的「半影月食」，歐洲、亞洲、澳洲與非洲等地區全程可見，這次半影月食將於11日凌晨1時5分開始，凌晨3時10分食甚，凌晨5時14分食終，歷時4小時又9分鐘，全程肉眼可見，天文迷們千萬別錯過。

天文館今(10)表示，「半影月食」是月球通過地球的半影區的天文現象，這時地球擋住了一部分太陽照向月球的光，因此月球看上去要比平時昏暗一些，這次半影月食發生時，月球從地球半影北緣通過，這使得比較接近地球本影的月球南端，會在食甚前後變得比較暗甚至偏黃；但由於月球的半影區仍有陽光照射，所以僅是月球表面亮度降低，有別於月蝕的缺角和月食的「紅月亮」現象，若不仔細觀察，肉眼恐怕不易分辨差異。

天文館研究員李瑾表示，可透過相機或手機等攝影工具調高亮度對比，並在不同時間點作連續拍攝，會更容易比較出前後變化，否則沒有天文相關經驗的民眾在分辨上會較為吃力。

李瑾指出，今年共有4場半影月食，除了1月11日以外，還有6月6日、7月5日和11月30日；尤其1月和6月的半影月食台灣全程可見，11月可見部分月出帶食，但7月5日的半影月食發生在白天所以台灣不可見，建議民眾可把握這次機會。

天文館也提醒民眾，這次的「半影月食」位置偏西，建議挑選西方至西北方沒有遮蔽物、光害低及沒有雲層遮蔽的地點，天文館也會透過專業望遠鏡全程線上轉播，讓全國民眾有機會共襄盛舉。

(中時 )