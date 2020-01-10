根據對美國商務部數據分析，自2018年2月以來，美國總統川普為重新架構美國最重要的貿易關係而徵收的關稅已經讓美國企業損失了460億（美元，下同），而受到報復性關稅打擊的美國商品出口已經大幅下降。

據路透報導，總部位於華盛頓的諮詢公司Trade Partnership Worldwide表示，關稅成本上漲的大部分（約373億元）來自對大陸輸美商品徵收的關稅，該公司計算了截至去年11月的累計關稅成本，這是可獲得的最新數據。

分析顯示，在截至11月的12個月裡，受到大陸和其他國家報復性關稅打擊的美國商品出口較關稅戰開始前的2017年下降了23％，但Trade Partnership副總裁Dan Anthony指出，即使報復性關稅已經取消，出口也沒有反彈，這些受大陸報復性關稅影響的美國商品出口較2017年下降了26％，而未受報復性關稅影響的商品出口則比2017年增加了10％

7日公布的經季節調整的美國貿易數據顯示，11月美國整體貿易逆差縮小至逾三年低位。

(旺報 )