邑昇實業(5291)2019年合併營收11.99億元，較2018年成長16.07%，邑昇PCB已轉攻工業電腦、工控、車用、IoT及醫療等高階產品，LED行動照明產品除現有的ODM訂單穩定，去年送驗新產品在通過客戶認證後，今年第3季將會開花結果，邑昇樂觀看待今年業績，預估今年業績將優於2019年。

邑昇PCB轉攻工業電腦、工控、車用、IoT及醫療等高階產品，具有少量多樣的客製化產品之優勢，歷經3年轉型優化，包括：客戶類型調整、優化產品組合以提升高毛利產品占比、以及製程改良等效益持續發揮，帶動公司2019年營運表現不錯，2019年12月合併營收8552萬元，年增14.41%。累計2019年合併營收為11.99億元，年成長16.07%。

近來PCB產業因5G及IoT等市場需求呈現爆發性成長，邑昇台灣桃園廠現有產能利用率約70%，仍有能力生產IPC新訂單，公司現亦積極研發5G產品並陸續送樣驗證，最快今年底將可開始供貨。

在LED行動照明產品部分，邑昇除現有的ODM訂單穩定，去年送驗之新產品在通過客戶認證後，今年第3季將會開花結果，對公司整體業績將有所挹注，自有品牌「DOSUN」亦會是今年耕耘的重點。

(時報資訊)