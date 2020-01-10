微星(2377)今年在CES展大秀「5G」肌肉，微星搶先展示多款支援5G世代的全新產品，包含「智能HMI電競主機Aegis Ti5」，「首款1000R曲率Optix MAG342CQR電競螢幕」，創作者專用「Optix PS321系列創作型螢幕」，方便攜帶的「Optix MAG161輕便攜帶式螢幕」外，針對DlY領域也全新亮相MAG X570 TOMAHAWK WIFI電競主機板、Creator 400系列創作工作站機殼，MAG Core Liquid 240R與MAG Core Liquid 360R系列一體式水冷」。

微星推出世界第一款搭載智能HMI裝備頂級電競主機Aegis Ti5，也是首款支援5G的桌上型主機。微星將車用HMI概念導入個人電腦，透過HMI可以快速的調整機台的效能、監控系統的狀態，此外Aegis Ti5的電競旋鈕設計也是業界首創，將電競螢幕與電競主機結合，玩家可以透過旋鈕來調整微星電競螢幕的設定值，旋鈕上加入OLED螢幕顯示主機運作狀態也可以客製圖案，達到絕佳的一體化人機介面HMI體驗。

Aegis Ti5為因應未來的5G世代，內建5G模組利用其高速傳輸頻寬以超極低延遲特性，取代傳統網路線材限制，也支援Wi-Fi 6功能，將延遲降到最低，提供快速流暢的遊戲環境。MEG Aegis Ti5搭載最新Intel處理器與微星RTX 2080 Ti顯示卡，並採用最新的Silent Storm Cooling設計，是世界第一台擁有4個獨立chamber的塔型主機，將高耗能高溫度元件包含CPU、VGA、PSU與SSD分別獨立開來，保持主機穩定，提供長時間高效能的電競體驗。

(時報資訊)