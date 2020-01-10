旭東機械(4537)公布去年12月營收為2.12億元，年減43.16％，主要因為出貨認列部分，部分客戶遞延至1月付款所致。然2019年全年營收31.29億元，年增9.39％，創歷史新高，主因來自整線TFT-LCD及OLED相關設備需求強勁。

旭東以自行車自動化設備起家，跨足面板、半導體產業，近年更進一步往航太、生技醫療產業專用設備發展。旭東依產業現況與客戶需求，為客戶設計、規劃出最具成本效益整廠整線自動化服務，因而與各產業前幾大廠皆有緊密合作關係，尤其80％以上的大型面板廠都有接單合作。

展望2020年，旭東在面板產業實力堅強，2019年第3季推出的超窄邊框全自動生產線、OLED專用設備，預期將刺激出一波新的客戶需求。旭東專精的自行車領域，因全球供應鏈重組，台商也紛紛轉移產線，預計2020年自行車設備的訂單將有明顯增幅。

著眼於半導體、航太產業未來發展，並因應美中貿易戰，配合投資台灣行動方案政策措施，旭東月初於中科后里園區動土擴建高科技廠房，將發展高科技產業專用設備，鏈結台灣未來產業發展，進一步擴大競爭優勢。

半導體設備產業相較於自行車、面板設備產業，具成長快速，利潤合理及技術門檻高等特點，為旭東目前大力布局領域。除已研發出8吋/12吋晶圓盒、全自動包裝與拆封物流自動化設備，另有MEMS三合一模組化封裝設備，也與台灣幾大半導體廠皆已建立穩定的研發合作關係，將持續滿足客戶需求。今年，旭東也會推出整合型的包裝設備與智慧化倉儲搬運設備，同時開始布局3D封測設備，希冀擴大半導體營收佔比。

(時報資訊)