他要川普動手 忍10年刺殺終達標 10:352020/01/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了怕牽動中東局勢，小布希和歐巴馬雖然考慮過剷除伊朗第二號人物，也就是革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼，但最後都沒動手。 據CNN新聞網9日報導，華府內部和周邊人士透露，美國總統川普會決定動手，背後最大的動力就是國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。 (中時電子報) #川普 #美國 #蓬佩奧 #刺殺 #伊朗 #蘇雷曼尼 #革命衛隊 #聖城 #伊拉克 #無人機 #死神 也許您會感興趣 推薦閱讀 中情局死神出動 要了伊朗將領的命 08:472020/01/04 軍事 伊朗發誓下重手報復 這裡最危險 00:022020/01/05 國際 鎖定52目標 川普警告伊朗別亂來 07:572020/01/05 國際 想知打伊朗計畫 川普要國會看這裡 09:122020/01/06 國際 伊朗24億要他人頭 川普稱敢鬧就打 12:342020/01/06 軍事 錯！不甩伊拉克 美說沒要撤軍 09:092020/01/07 國際 1300億大警告 美52架F35向伊朗秀拳頭 17:472020/01/07 軍事 伊朗怒火大爆發 美盟友也會遭攻擊 09:042020/01/08 國際 還沒完！美斬伊朗將領手 伊會砍了老美腳 16:112020/01/08 國際 國際熱門新聞 大爆炸！ 2飛彈擊中烏航影片曝光 - 時事 大崩壞 他要女王拔梅根哈利頭銜 - 國際 伊朗指揮官：本來打算繼續炸美軍 - 國際 不爽川普亂開火 眾院通過限制川普對伊朗動武權 - 國際 不當英王室附屬品 梅根要自創帝國 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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