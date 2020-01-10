為了怕牽動中東局勢，小布希和歐巴馬雖然考慮過剷除伊朗第二號人物，也就是革命衛隊精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼，但最後都沒動手。

據CNN新聞網9日報導，華府內部和周邊人士透露，美國總統川普會決定動手，背後最大的動力就是國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。

(中時電子報)