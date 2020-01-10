國民黨候選人韓國瑜昨(9)日在凱道造勢成功，看得綠營心驚膽顫，不得不承認韓國瑜的群眾魅力，民進黨候選人蔡英文難望其項背。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，雖然韓流再起，但慶幸只剩2天難發酵，否則後果堪慮。對此，韓粉深不以為然狂酸，下架蔡英文根本一天就夠了。

觀察韓國瑜在凱道的造勢活動，游盈隆深夜在臉書上貼文表示，不可否認地韓國瑜9日在凱道造勢是成功的，對近期奄奄一息的總統選情打了一劑強心針，這項結論是來自四個現象面的觀察。

游盈隆提到，首先，今夜參與造勢人數，肯定不到百萬，但講三、五十萬大概不算離譜。這是韓國瑜獨有的群眾魅力的展現，蔡英文難以望其項背。

第二，這場大選已經近尾聲了，國民黨終於營造了一場難得一見的大團結景象。不管是不是表面團結，這場造勢活動集結了三都十二縣市長，尤其是若即若離的新北市長侯友宜的出現和大力助講，祛除了國民黨支持者內心極大的疑慮。

第三，泛藍重量級人士如馬英九、連戰、吳伯雄、朱立倫、趙少康的集體亮相，也是第一次。顯示國民黨的凝聚力在增強中。

第四，幾十萬支持群眾的熱情和激情看來有被鼓動出來，這也是民進黨目前造勢場合看不到的景象。

游盈隆最後說，蔡英文和民進黨可以慶幸的是，選戰只剩不到兩天，否則後果堪虞。

游盈隆的這番解讀，應是認為雖然韓流再起，但已無時間發酵，所以才能化解綠營可能堪虞的後果。不過，韓粉們對此不以為然，紛紛留言表示，「有時候一夜就夠了，兩天足夠發酵，現在都是直播，即時的時代。」、「下架一個黨只要1/11一天就夠了」、「人手一支手機, 訊息傳播如閃電，一天就電得你慘兮兮」、「一天就夠了何需二天」、「明天不說英文說國語」、「二顆子彈的故事，也是在投票前夕大發酵。不是嗎？」、「不用慶幸 大勢已去」、「丞相，真的起風了」。

(中時電子報)