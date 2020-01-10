選戰倒數最後一天，一位前英粉直言他上次投英這次要投韓，他觀察選情，認為這次韓國瑜選情沒有外界想向的糟，因為小英改革得罪太多人，所以小英這次應該無力回天了。

網友dannyzzz於批踢踢發文表示，個人上次2016投小英的，這次打算投韓導。看了一下氛圍，感覺小英沒意外應該是會被拉下來了變成一屆總統，原因是上次朱立倫太弱了又自爆結果輸300萬票，韓國瑜的人氣跟號召力絕對遠遠大過朱立倫，不要再跟他扯什麼知識藍經濟藍，這是假議題，加上果凍退出，選前這些人就是回歸泛藍，因為小英政策加上庶民等議題，綠的跟中間可以說大量跑票。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

該網友更表示，他家就屬於軍公教家庭，那個領18%深綠老媽感受週遭的公教同事朋友後，連她都覺得小英這次沒票了，因為得罪跟牽扯太多人了！這次韓導跟kmt的熱度跟上次遠遠不同無法相提並論，所以他覺得鄉民同溫層真的太厚，「小英，這次真的掰了」！

(中時電子報)