原定飛往多倫多的一架烏克蘭客機8日在伊朗墜毀，機上數十名來自加拿大各地校園的教授和研究人員全數罹難，讓伊朗人在工程學領域扮演要角的加拿大學術界痛失人才。

研究伊朗移民在美國和加拿大情況的多倫多大學（University of Toronto）社會學教授馬布雷（Neda Maghbouleh）說：「這是無法言喻的損失。」多倫多大學有4名學生在這場墜機事件中罹難。

馬布雷說：「我們在這架飛機上痛失的人們，真正代表了全世界最聰明的年輕研究人員。」

路透社報導，罹難者中有許多素質很高的伊朗裔加拿大人，其中有些也在伊朗首都德黑蘭（Tehran）的夏立夫理工大學（Sharif University of Technology）就讀。根據加拿大移民部，加國境內的伊朗國際學生人數在2016年到2018年增加一倍多。

美國2017年對伊朗祭出更強硬的政策後，許多伊朗人改赴加拿大攻讀研究所。

這架原定飛往多倫多、途經基輔（Kiev）的烏克蘭國際航空（Ukraine International Airlines）客機8日從德黑蘭起飛不久後便墜毀，機上176人無人生還。美國官員今天表示，美國政府認為飛機是遭到伊朗誤擊。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也說，加拿大從多個來源得到的情資顯示客機是遭伊朗誤擊墜毀。

杜魯道說，搭上這架死亡班機上的176名乘客中，有138人原本要前往加拿大，當中更有63人是加拿大公民。

根據學生和校方說法，罹難者中含括各領域的導師和領袖。亞伯達大學（University of Alberta）教授丹尼許曼（Mojgan Daneshmand）是研究無線電頻率微系統的專家，此外還有研究油電混合車、機械及電腦工程和原住民研究等人員。

罹難的26歲波札拉比（Arash Pourzarabi）和25歲戈吉（Pouneh Gorji）是新婚夫妻，兩人都在亞伯達大學攻讀電腦科學，這次是為了舉行婚禮而返回伊朗家鄉。

加拿大「國家郵報」（National Post）報導，波札拉比是全國資訊奧林匹亞競賽（National Olympiad in Informatics）銀牌得主，原本要和妻子戈吉回到加拿大艾德蒙頓（Edmonton）的家，同行的還有4名婚禮人員及其他賓客。他們原本要為加拿大的友人再舉行一場婚禮儀式。

位於渥太華、代表加拿大95所大學的加拿大大學協會（Universities Canada）主席戴維森（Paul Davidson）說：「全國各地的校園都陷入一片哀戚。（校園）將會出現空蕩的座位。」

(中央社)