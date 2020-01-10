因2013年馬王政爭而漸行漸遠的前總統馬英九、前立法院長王金平，在2020選戰中首度同框，為北市第七選區國民黨候選人費鴻泰同車掃街拜票。費鴻泰表示，他二週前分別向韓國瑜、馬英九、王金平詢問能否陪同掃街，韓因時間問題無法前來，但馬、王二人則是二話不說同意為他合體站台，展現出國民黨團及勝選的氣勢。
費鴻泰表示，非常謝謝馬前總統、王金平二位長官及市議會同仁為他掃街拜票，他二星期前透過電話向馬英九探詢能否為他掃街拜票，並表示屆時可能會邀王金平同台，馬英九二話不說當場應允，半小時後他向王金平電詢，王金平也毫不猶豫直接說好，促成今天的馬王合體為他掃街拜票。
馬英九透露，前一陣子王金還有去辦公室找他，兩人其實一直都有聯繫，今天共同好朋友費鴻泰邀請他們為他掃街，兩人當然責無旁貸一定完全配合。
王金平則表示，他和馬前總統全力反對民進黨在國會又過半，他們過半是國家的災難、立法院的災難，所以我們一定要讓不能認同民進黨的委員都能夠繼續連任、相關的候選人都能夠當選，讓立法院有一股足以抗衡、制衡民進黨的力量。
他表示，費鴻泰長期不論在議會或是立法院都有最優秀的表現，現在更要借助他的經驗跟各方面問政的能力及服務的成果，希望共同支持他繼續在立法院打拼，為國家、為人民繼續奉獻。
對於是否支持韓國瑜？王金平表示，他支持立法委員競選，但對是否支持韓國瑜拒而不談，之後現場齊呼「費鴻泰凍蒜、韓國瑜凍蒜」時，王金平在聽到「韓國瑜」時，嘴巴也並未隨之喊出「凍蒜」。
(中時 )
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