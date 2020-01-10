日產汽車前董事長高恩棄保潛逃至中東黎巴嫩的事件，東京地方檢察廳考慮針對協助逃亡的兩名美籍人士，以違反《出入境管理法》等罪嫌申請逮捕令，也考慮透過國際刑警組織（ICPO）發布國際通緝令。

東京地檢和日警透過監視器的影像分析等，確認到兩名美籍男性於去年12月29日協助高恩非法出境。高恩29日下午2點半左右，從東京都港區的住宅出來後，便到附近的飯店與兩人會合，再一起從JR品川車站搭東海道新幹線赴新大阪車站，晚間8點左右3人一起進入了關西機場附近的飯店。

兩名男性於同日晚間10點前帶了兩只大箱子從飯店離開，但當時已沒有高恩的身影。東京地檢研判是兩名男性將高恩藏在大箱子裡，再從關西機場搭私人飛機離開日本，經由土耳其的伊斯坦堡後進入黎巴嫩。日本的出境紀錄只有兩名美籍人士的姓名。

黎巴嫩的檢察當局9日對高恩發出禁止出境令，該國的搜查當局還接受了日本通過國際刑警組織的請求，傳喚調查了高恩。

黎巴嫩拒絕將高恩交給日本，現在又對高恩發出禁止出境令，將高恩交給日本的可能性又更低了。

日媒報導，黎巴嫩檢察當局請求日本提供高恩的搜查資料，在收到資料前，對高恩的出境禁令不會解除。黎巴嫩無需採取法律上措施，因此高恩應該可以獲得自由。

(中時電子報)