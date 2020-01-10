國民黨副秘書長蔡正元昨公布共諜案主角王立強音檔，引發各界關注，民進黨副總統候選人賴清德今指出，蔡正元跟王立強案件關係令人猜疑，昨記者會也沒有講清楚，相信國人一定會很想知道真相。

另總統媒體專訪的時提到，要極力控制避免北京對台灣的控制，賴清德說，不管是總統或他本人，甚至每個立委候選人大家都是要給年輕人更好的國家，但前提要件是避免中共併吞，也要防止中國滲透分化，更要團結建設台灣，所以只要努力、團結，就不怕，相信台灣也相信自己。

(中時 )