迎接農曆年到來，各家百貨都推出新春福袋預購，其中百貨店王新光三越台中店繼去年推出APP線上預購，今年持續以新光三越APP線上預購方式在1月16日10點展開線上預購，以skm pay支付1000元搶先預購價值近5000元的福袋，限量500袋，此外，還有總獎值超過300萬加碼驚喜大獎，可謂CP值最高。

福袋加碼抽最大獎為價值49.8萬festaria TOKYO GIA一克拉鑽戒，另有價值159900

元SAMSUNG QLED 65吋量子電視，以及Bgreen uChair運動紓壓椅BH1、宏佳騰Ai-1 Sport 電動機車…等500個驚喜大獎。

除此之外即日起到1月31日只要扣會員點數20點，即可獲得「MINI Cooper Countryman」抽獎機會乙次，新春壓軸即有機會將價值161萬MINI Cooper百萬名車開回家。

(中時 )