受惠於中高階智慧型手機鏡頭需求強勁，大立光(3008)2019年合併營收、營業毛利、營業淨利、稅後盈餘同步創下歷年新高，每股盈餘210.69元，亦是台股新記錄，由於智慧型手機鏡頭規格持續升級，大立光8P(塑膠鏡片)已於去年第4季開始出貨，在新廠產能已被塞滿下，大立光未來接單將以高階及重要客戶優先，外資在大立光法說會後，幾乎一面倒看好大立光，給予大立光「買進」評等，目標價在5400元到6000元間。

大立光9日舉行法說會，受惠於智慧型手機多鏡頭趨勢及蘋果iPhone 11系列新機上市銷售出色，大立光不僅2019年第4季合併營收達183.57億元，季減0.68%，年成長47.51%，創下單季歷史次高，由於高階產品比重較高，產品組合較佳，單季合併毛利率為71.13%，季增2.02個百分點，年增1.71個百分點，累計2019年合併營收為607.45億元，營業毛利為419.43億元，營業淨利為365.06億元，稅前盈餘為365.8億元，稅後盈餘為282.62億元，均創下歷年新高，每股盈餘為210.69元，亦是台股新記錄。

智慧型手機鏡頭規格持續提升，林恩平在法說會中證實，不僅7P已量產出貨，8P產品亦已實際量產，並於去年底開始出貨，目前8P使用在高階產品比較多，預估今年會有更多客戶導入，由於8P整體解像力優於7P，客戶亦會期待9P效能可以超過8P，現在亦已有9P產品在設計，但能不能成功還是未知。

中高階鏡頭需求強勁，大立光新廠產能已於去年底被塞滿，大立光執行長林恩平表示，由於廠房租借不容易，公司除提升生產良率及效率，亦將從現有的空間面積下手，希望在樓板面積及設備擠出更多空間，在產能吃緊下，公司接單以高階機種及重要客戶優先，若客戶信用良好且有需求，公司亦會在產能較不吃緊的時候預做生產，以因應客戶訂單需求。

在大立光法說會後，外資也紛紛出具最新報告，幾乎一面倒看好大立光營運，歐系外資維持大立光「優於大盤表現(加碼)」評等，其餘外資多給予「買進」評等，目標價在5400元到6000元間，大立光今天盤中股價亦逆勢走高，一度站回5000元關卡。

(時報資訊)