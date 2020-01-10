先前就跟球員關係陷入緊繃的騎士總教練貝萊因，9日再次爆發使用種族歧視字眼怒罵球員的爭議，讓他只能連忙澄清自己口誤，且在10日與活塞賽前跟全隊公開道歉，詭異的是騎士高層並沒打算開除貝萊因，反而想讓他帶完本季再說。

整個爭議起因是9日騎士看比賽影片檢討，貝萊因竟然怒罵全隊打得像是蛞蝓(Slugs)，也就是批評球員打太慢，但是「蛞蝓」卻被球員聽成「黑幫罪犯(Thugs)」，這個字眼帶有歧視黑人的意味，也讓球員相當不滿，更跟球隊高層告狀。

不管貝萊因是否真的口誤，或是不小心用種族歧視字眼批評球員，他這種公開批評球員做法，或許早該丟掉工作，可惜騎士本季提前打算擺爛，包含老闆吉伯特或總管奧斯曼都在默許貝萊因用帶領大學球員方式帶隊，才讓貝萊因變本加厲。

目前騎士球員當中最不滿貝萊因的，當屬「愛神」洛夫，他先前不僅在比賽期間怒拍板凳，更在練球批評這支球隊待不下去，有趣的是，騎士10日以115比112延長擊退地主活塞，中止5連敗，靠的就是洛夫最後38.5秒的致勝三分球。

(中時 )