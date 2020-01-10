國光生技(4142)2019年12月自結營收逾新台幣2.74億元，創單月歷史新高，年成長1522.36%，全年營收新台幣12.99億元，年增幅逼近6成。

法人表示，國光生技於2019年取得泰國流感疫苗藥證、完成執行大陸四架流感臨床試驗，與天道醫藥簽署新代工合約等，營運成果顯著，再加上Flublok生產出貨順暢，以及公費四價流感疫苗410萬劑的生產出貨，2019年營收及損益在高毛利產品增加出貨的趨動下均可望有大幅增益。

國光生技與法國賽諾菲集團的Protein Sciences公司簽訂再延長5年的新生產供應合約，新簽署的生產供應合約，將雙方的合作生產Flublok四價流感疫苗的期間，從現有合約的2022年期限再延長五年至2027年，國光生技將繼續生產供應Flublok，並對該產品未來拓展到歐美亞洲的多國市場提供生產服務及支援。

本次國際新約由董事長詹啟賢率隊親赴法國里昂，訪問長期合作夥伴賽諾菲集團的Protein Sciences公司，並代表簽署新約，顯示賽諾菲對於國光作為其重要長期合作生產夥伴的肯定，更使得國光生技在生產供應全球化的策略發展再向前大步跨進。

(時報資訊)