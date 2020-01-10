中壽(2823)在推出快速理賠服務櫃台後，進一步導入eACH即時付款，凡是一般個人醫療險理賠給付金額在新台幣3萬元，保戶備齊文件親至客服中心快速理賠服務櫃台辦理，符合條件者，理賠金便「即時秒匯」立即撥款，讓保險金發揮及時雨的功能。

中壽指出，透過eACH即時付款串接，原本在櫃檯快速理賠完成系統結案後，還需要半天時間的批次付款，變成20秒即匯入保戶帳戶，獲得理賠金，達成真正自動化且零時差的即時理賠付款作業流程。中壽推出eACH即時付款，搭配櫃檯快速理賠服務，未來也將導入至所有服務櫃台，彰顯壽險救急扶危的價值，讓理賠不再只有數字，而是「有溫度」及「速度」的關懷。

面對數位化趨勢，中壽從多面向積極導入API，推動流程優化與服務自動化，除了eACH即時付款外，也著手規劃行動理賠服務，將可透過數位化載具進行理賠申請，縮短文件來回的作業時間。

(時報資訊)