前年九合一大選綁公投亂象，許多長輩、孕婦及身心障礙的朋友受到極大的影響，甚至發生許多遺憾，對此，台北市議員王鴻薇去年質詢提出，檢討2020大選設立長者及身障者通道、增設投票匭等方式方便需要的民眾，台北市民政局隨後也確定今年大選，會有優先進入投票相關措施。

台北市民政局也針對王鴻薇議員質詢內容回覆，台北市目前除了確定會增設投票所，且遇有行動不便、乘坐輪椅、年長者、孕婦及其他不適久站選舉人，會洽商其他在場選舉人，優先進入投票所投票。並遵照主動協助、機動支援、公開徵詢、隨道隨辦四大原則，以利推動優先投票方案。

王鴻薇表示，前年11月24日各地投開票所頻傳排隊數小時，更有傳出高雄投票所傳憾事61歲婦人暈倒送醫不治的憾事，一定要避免再度發生，所以前年一選完，市政質詢鴻薇就要求今年的投票相關配套一定要到位，讓大家安心投票，保障自己的公民權利。

(中時 )