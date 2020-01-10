走進劇場聞到撲鼻的滷肉香，同時還有一鍋熱氣蒸騰的白米飯，台南人劇團新作《年夜飯》，安排演員在舞台上圍爐開吃，從華人年節傳統的年夜飯，探討隱藏在祥和氣氛中的暗潮洶湧。

總編導蔡志擎出生於1991年，畢業於台大外文系，現在台大戲劇所就讀，他表示，年夜飯是華人特殊的文化，「不管相隔多遠，大部分的人都會在除夕夜回家吃年夜飯，圍在一起，氣氛必須維持得很好，即使遇到不討喜的親戚，或是心裡有疙瘩，都要假裝什麼事沒發生，非常壓抑。」

《年夜飯》的故事就從一名長年除夕夜都不回家的異鄉游子，突然在除夕夜回家了開始，舞台場景以三塊高低起伏不一的圓形板塊為設計，表現母親、兒子、女兒三人，長年下來，彼此不談論的心結，以及隱而為發的不滿。

蔡志擎表示，桌上的菜色，也有隱喻，像是一鍋正在滷的滷肉，就是傳統文化的代表，「這鍋滷肉，是劇中母親的拿手好菜，是從上一代傳承下來的好手藝，但她覺得男生不能進廚房，所以只願意把這道菜教給女兒，而不是教給兒子，一道料理，表現了傳統家庭的思考方式。」

為此，蔡志擎在劇中安排好久沒回家的兒子，不斷央求母親傳授他做菜，「他想透過學習母親的拿手好菜，融入這個家庭，希望自己也是家裡的一分子，而不是因為過度的愛，而被排除在外。」

在劇中飾演弟弟的演員張博翔表示，全劇透過準備一頓年夜飯的過程，表現即使親如家人，但看待同一件事，還是有很多不同的解讀，「當舞台上的一鍋生米煮成熟飯時，這家人的關係或許也會有不同的改變。」演出即日起至1月12日在國家兩廳院實驗劇場登場。

(中時 )