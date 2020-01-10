國民黨總統候選人韓國瑜，昨日在凱道舉辦「台灣安全，人民有錢凱道勝利晚會」，現場吸引100萬人參與，氣勢爆棚、士氣昂揚。網友直言，自己父母看到昨日造勢感動不已，認為都是因為韓的個人魅力，才能吸引各年齡層、各行各業的人來參加；其他網友則認為，這種魅力來自韓的「非典型國民黨」特質。

網友在PTT論壇發文《韓國瑜個人魅力》，寫道：「昨天的凱道造勢，真的很成功！我父母親看到電視新聞，說這是因為韓國瑜的個人魅力，吸引各年齡層和各行各業支持者前來參加。我問我父母親，如果韓國瑜這四年政見都沒實現，做得很差呢？我的父母親回答說，反正柯P都說等他四年了，韓國瑜做不好，再換柯P做看看。韓國瑜真的很有個人魅力嗎？」

文章一出，討論熱烈。其他網友紛紛回應：「藍營以前沒這種所以覺得新鮮」、「柯P力挺，讓全世界看見韓總的魅力」、「其實這不叫魅力，就像前面有人說的非典型國民黨人物」、「以前阿扁、小馬哥、宋，都沒這麼誇張」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)