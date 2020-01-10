美國之音報導，美國總統川普美東時間9日表示，美中貿易談判第二階段「馬上開始」，不過，任何協議都要等到總統大選結束，也就是2020年11月以後才有可能簽署。川普在推特發文稱，這樣做「能使協議好一點，或許更好一點」。

川普推動第二階段談判的同時，美中雙方還在為第一階段經貿協議的簽署緊鑼密鼓的準備。大陸商務部9日宣佈，國務院副總理劉鶴率領的代表團下週13日即將前往華盛頓，簽署中美第一階段經貿協議。不過，關於美中第一階段經貿協議具體內容，目前外界大多只能猜測和分析；對於開啟第二階段談判，大陸商務部新聞發言人對記者說，沒有情況可以通報。

香港英文《南華早報》9日報導，北京大學國際問題學者賈慶國近日在新加坡東南亞研究所舉辦的「2020年地區展望論壇」發表演講時表示，中美第一階段貿易協議不大可能產生內容更加廣泛的協議，因為華盛頓提出的「過分要求」，令中方官員深感這種接觸「沒有用處」。

川普總統稱，即將簽署的美中經貿協議「了不起」，中方承諾採購的美國農產品可能高達 500億美元。不過，賈慶國在演講中說，要求中國在已做出這些讓步的情況下再購買巨額的美國產品「非常沒有道理」。

葉望輝 (Stephen J. Yates）是華盛頓的「華府國際顧問公司」 （DC International Advisory）總裁，目前正在台北觀察即將舉行的台灣總統大選。美國之音引述葉望輝分析稱：「總統清楚地說，第二階段馬上就開始，這個階段的規模是如何定義的，我還不太清楚。我對中共的看法是，美國大選之前，很難相信中國會簽署第二階段協議，更不相信他們會落實一個更大規模的協議。我的看法是，總統將美中貿易談判放在很重要的優先順序上。除了中東問題外，總統很希望美中貿易談判能夠有所進展。」

美國在美中第二階段經貿談判上似乎很迫切，中國則守口如瓶。賈慶國表示，儘管最近宣佈將簽署第一階段協議，但是中美關係「依然麻煩重重」，「逐漸惡化」。賈慶國以美方拒絕向中方出售芯片為例指出，美國人以咄咄逼人姿態發起針對中國的「高科技戰」，迫使中國不得不研制替代產品，因此，美中不可能彼此互動並從互動中受益，兩國貿易關係肯定將因此受到影響。

大陸國關學者、頂級對外政策專家賈慶國說，「中國的耐心正在耗盡。美國所希望得到的不僅只是中方的讓步，而是要推翻中國政府，遏制中國」。

葉望輝認為：「這位中國學者的評價也許是真的，中國領導人也許有這位學者所說的那種看法。如果他們這樣講的話，會讓我們很清楚地看到，中國的經濟情況真的很脆弱，也許中國的政治情況更脆弱。如果中國真的對貿易談判持這樣的一個立場，這就很清楚地表明，中國不是全球的強國，不是美國很平等的競爭者，說明中國領導層對中國未來經濟情況不樂觀。」

葉望輝表示，2020年對中國是關鍵的一年，經濟面臨巨大挑戰、政治越來越脆弱，越來越依靠控制。在台灣，中國因素很可能使泛綠陣營的民眾支持率越來越高，並在大選中可能受益。在美國，一般美國人對中國的印象「越來越糟糕」，認為中國佔了美國便宜。

根據上述中美專家的分析，美中經貿第二階段談判，如何進行？能不能進行？似乎都存在很大變數。美國總統川普的政治需要即使再迫切、性格再急躁，恐怕也不能一廂情願地推動美中第二階段經貿談判上軌，更何況第一階段協議簽署後的落實進度，正在被廣泛關注。

(中時 )