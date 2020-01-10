中國人民銀行10日在微信公眾號上發布文章，盤點2019年人行在金融科技領域上的措施。人行表示，在堅持雙層營運、M0替代、可匿名的前提下，基本完成法定數位貨幣頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作。扎實開展數位貨幣研究，跟蹤研究數位貨幣國際前沿信息。

日前市場熱議，人行可能很快就會與國有四大行、三大電信商共同進行法定數位貨幣試點。而在日前人行2020年工作會議中，也將穩步推進法定數位貨幣研發工作列入其中。

(工商 )