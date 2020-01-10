人行：基本完成法定數位貨幣頂層設計等工作 11:072020/01/10 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行10日在微信公眾號上發布文章，盤點2019年人行在金融科技領域上的措施。人行表示，在堅持雙層營運、M0替代、可匿名的前提下，基本完成法定數位貨幣頂層設計、標準制定、功能研發、聯調測試等工作。扎實開展數位貨幣研究，跟蹤研究數位貨幣國際前沿信息。 日前市場熱議，人行可能很快就會與國有四大行、三大電信商共同進行法定數位貨幣試點。而在日前人行2020年工作會議中，也將穩步推進法定數位貨幣研發工作列入其中。 (工商 ) #貨幣 #數位 #人行 #法定 #工作 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸拚金融科技 推法定數位貨幣 04:102020/01/06 焦點新聞 人行：今年推法定數位貨幣 04:102020/01/06 全球財經 投票日=法定放假日 高市勞工局籲勞工踴躍投票 17:082020/01/06 生活 螞蟻金服、小米將在星申請設立數位批發銀行 16:012020/01/07 財經 人行持續放水 GDP可望止穩回升 04:092020/01/08 話題觀察 武漢不明肺炎列法定傳染病 發燒即強制隔離 14:432020/01/08 生活 武漢肺炎掀恐慌 我列法定傳染病 04:092020/01/09 話題觀察 台灣發現兩例個案 料敵從嚴 武漢不明肺炎 列法定傳染病 04:102020/01/09 兩岸要聞 集保結算所精采三十 開創數位金融新藍海 16:412020/01/09 財經 工商社論》人民幣基準利率一動不如一靜 04:092020/01/10 財經要聞 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 即時 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不想加班不是員工的錯！科技大老驚爆一句 - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 即時 - 工商 中央急撥702億給地方 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。