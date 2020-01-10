中美預計在下周於白宮簽署首階段貿易協議，美國總統川普美東時間9日表示，很快會和中國開啟次階段貿易磋商，不過簽署協議的時間可能要等到11月美國總統大選之後才進行。

香港經濟日報報導，川普稱，中美會在簽署完第一階段貿易協議後，馬上啟動第二階段貿易協議談判。而川普認為，第二階段磋商的內容要等到大選過後完成，如此才能為美國帶來最佳利益。

中國商務部9日表示，國務院副總理劉鶴會在13至15日率團赴華盛頓，與美國簽署協議。

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