迎接中華職棒31年賽季，富邦悍將持續補強球隊戰力，正式聘請兩位外籍教練加入教練團陣容，分別是來自加拿大的一軍打擊教練杜西(Rob Ducey)，以及多明尼加籍的二軍客座投手教練沙諾(Francisco Antonio Saneaux)。兩位教練新球季將分別針對團隊打擊與投手戰力進行強化，幫助悍將球員提升實力，在新球季打出亮眼成績。

今年54歲的杜西1987年起在多倫多藍鳥隊擔任外野手，之後陸續效力於德州遊騎兵、西雅圖水手、費城費城人，與日職北海道火腿隊。累積十餘年的球員經驗後，杜西於2005年起擔任紐約洋基隊小聯盟打擊教練，幫助年輕球員成長，2006-2010年先後轉任加拿大國家隊教練、多倫多藍鳥隊及坦帕灣光芒隊球探，2014-2019年再回到費城費城人隊，擔任進攻統籌及小聯盟打擊教練。

富邦悍將重視農場戰力養成，春訓將再聘請具備18年執教經歷的沙諾擔任客座投手教練。沙諾1990年以球員身份效力於巴爾的摩金鶯隊、德州遊騎兵隊及獨立聯盟球隊，2000年起轉任投手教練，執教德州遊騎兵、辛辛那提紅人，與多明尼加國家隊。為培育更多高潛力新秀投身MLB選秀，並協助投手在季後進行調整，沙諾近年起在多明尼加菁英棒球選手學校，幫助投手成長。

擁有近30年球員與教練經歷的打擊教練杜西將在本周抵台，並自1/13起參加開訓儀式，與悍將一起度過今年球季，幫助悍將野手群成長，增進團隊打擊火力！而客座投手教練沙諾預計在農曆年後正式報到，以他豐富的經驗協助悍將年輕投手成長。

(中時 )