桃園市楊梅警分局為執行派遣勤務時能快速反應到達現場及便民服務，自109年2月1日起，調整楊梅、草湳、幼獅、埔頂等派出所行政責任區域。

楊梅警分局指出，楊梅區轄內台31、台66線增建及原有之114線形成發達交通網，以及大量住宅建案開發，讓上田、頭洲、九斗、新榮、雙榮生活圈自然形成，但派出所轄區規劃並未與時俱進，治安維護重責，工作負擔極大。

為有效減少繁重派出所治安、交通負荷，便利生活圈民眾就近洽公及均衡新屋、楊梅區警力配置，與居民及鄰、里長開座談會協商，並整合本分局各相關單位意見調整派出所行政責任區域，決議將楊梅區仁美里1、2、3、21鄰、永平里3鄰、10至17鄰、梅溪里1鄰之移撥至幼獅派出所；新榮里、雙榮里、上田里移撥埔頂派出所，自109年2月1日實施。

分局長林信雄表示，此次派出所行政責任區域調整將可分擔治安、交通負荷，亦可加快員警抵達報案處所時間，即時處理案件，有效維護民眾生命財產安全。

(中時 )