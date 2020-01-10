39歲男星關智斌外型帥氣，2003年和與張致恆以「Boy'z」歌手身分出道，之後又跨足演員角色，最近他受訪自曝拍戲時曾遭女演員強吻伸舌頭，引來網友狂猜，而曾和他合拍《追魚傳奇》的趙麗穎衰成嫌疑犯之一，可說躺著也中槍。

關智斌過去曾拍攝電影《新警察故事》、《破事兒》，也曾演出電視劇《秀麗江山之長歌行》，2013年他和趙麗穎合拍《追魚傳奇》，人氣因此急速上升，趙麗穎3年後還受邀擔任關智斌〈終生角色〉，無償支持好友，兩人的好感情也備受關注。

據《東網》報導，關智斌最近在網路節目《三夫當關》中透露曾在拍戲時被女星強行舌吻，網友翻出他在《追魚傳奇》和趙麗穎有吻戲，另在《拜見宮主大人》中和孫雪寧也曾接吻，但關智斌又強調女方是「新人女星」，而趙麗穎和孫雪寧都已不算新人，合拍過激情戲的溫碧霞和郭奕芯更不在這範圍內，真相令人好奇。

(中時電子報)