震驚警界的周人蔘電玩貪瀆弊案纏訟至今24年，唯一尚未判決定讞的前北市警局督察室警官張德星，因收取周人蔘賄款20萬元，並擔任白手套角色，幫周男在警局辦公室行賄官警，一、二審均判13年，去高院更七審判刑5年半，最高法院駁回上訴定讞。

這起檢警集體包庇電玩案，捲入其中的官警人數創下歷史之最，涉案官警多達38人以及2名檢察官遭起訴，除時任北市督察長陳衍敏、前嘉義市警察局長程文典等4人獲判無罪，另張德星未定讞外，其他人則分別被判刑確定，並都已入獄服刑。

判決指出，張德星1992年擔任台北市警局督察員，負責審辦中山分局及士林分局員警內外勤業務的督導考核，他明知周人蔘在北市中山區陸續開設多家賭博性電玩，竟收受對方20萬元賄款，縱容周的電玩店繼績違法營業。

1993年4月，張的審辦區變更由楊秋癸（判刑7年定讞）接任，他竟將原本從周人蔘按月領取的10萬元，在警局辦公室轉交給楊男，與業者共同行賄楊男110萬元，之後接任的陳國慶（通緝中），他也如法炮製行賄陳男90萬元。

台北地院到高院更六審都將張男各判6年6月到13年不等刑期。高院更七審斥責張德星身為督察室督察員，不思戮力為公、廉潔自持，竟收受周人蔘集團賄賂並擔任「白手套」角色，將他判刑5年6月，追徵不法所得20萬元，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )