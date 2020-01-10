台灣民眾黨不滿筆名「姚清峰」投書媒體，指稱民眾黨「傾中打台」，並與吳斯懷、葉毓蘭連結，10日由發言人陳宥丞會同民眾黨不會區立委候選人張其祿，到台北地檢署控告「姚清峰」涉犯加重誹謗罪及違反《公職人員選舉罷免法》意圖使人不當選。

陳宥丞表示，柯文哲主席一直強調台灣是一個共榮共存的社會，在任何選舉過程中，都不樂見不實指控的手段，對於網友不實的指控，可能造成民眾黨的傷害，民眾黨必須嚴正提出告訴。

張其祿則表示，投書內容指民眾黨是所謂的中國同路人、傾中打台，完全是不實言論的指控，民眾黨的立場一直是非常堅定的守護國家主權，站在台灣人民這一邊，從來沒有任何傾中打台的現象存在，投書內都是不實的捏造；此外，「姚清峰」引用「央視支持民眾黨」，也完全是不實指控，民眾黨會以加重誹謗，及意圖使人不當選，對「姚清峰」提起訴訟，以正視聽、端正選風。

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(中時 )