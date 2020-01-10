2020開市，未來新興市場主要貨幣的走向如何？TAROBO投顧針對國人持有比重較高的人民幣、南非幣整理主要投行看法提供投資人參考。人民幣今年首季將見6.85，南非幣則中立。

在人民幣方面，TAROBO指出，美中一階貿協談判消息繼續牽引人民幣走勢。美國總統川普在12月3日稱其對貿易協定沒有最後期限，曾令人民幣短暫貶至7.08，但12日川普又稱正與中國達成協議，令人民幣重新漲破7元關口，隨後在中國國家主席習近平對一階貿協的肯定發言出爐過後，人民幣一直維持在7元下方偏強整理。Morgan Stanley延續9月以來觀點，美中第一階貿協商將持續支持人民幣漲勢，2020年首季將見6.85。

至於南非幣則須留意下行風險。南非的地緣政治問題將主導南非蘭特的走勢，未來前景不確定性高。Morgan Stanley預期2020年南非經濟成長率約為0.8%，為新興市場國家之中最低。雖然Morgan Stanley看好2020年新興市場貨幣表現，但鑒於南非國內經濟疲弱以及財政赤字擴大，2月南非政府預算案及3月份穆迪信用評級等事件將為其帶來不確定性，因此維持對南非幣持中立看法。

(時報資訊)