經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）2019年12月營收「雙升」穩揚、改寫歷史次高，帶動第四季營收同步雙升，與全年營收同步改寫歷史新高。展望今年，公司預期首季營收仍可望穩健年成長，並規畫每季均有新據點開出，挹注動能可望優於去年。

柏文2019年12月自結合併營收3.05億元，月增0.52％、年增8.47％，改寫歷史次高。其中，休閒運動及娛樂服務1.88億元，月增0.24％、年增11.96％。教練課程的運動保健服務1.02億元，月增2.23％、年增4.65％，入會費0.12億元，月減6.32％、年減1.76％。

合計柏文2019年第四季合併營收9.13億元，季增1.66％、年增7.52％，改寫歷史新高。其中，休閒運動及娛樂服務5.63億元，季增0.67％、年增13.49％。教練課程的運動保健服務2.96億元，季增2.34％、年減3.88％。入會費0.36億元，季減11.88％、年減4.08％。

累計柏文2019年合併營收35.26億元，年增達17.09％，續創歷史新高。其中，休閒運動及娛樂服務21.88億元，年增20.54％，教練課程的運動保健服務11.58億元，年增13.22％，入會費1.54億元，年增6％，均創歷史新高。

柏文表示，每年12月適逢耶誕節及跨年活動，加上冬季氣溫降低，通常會對消費者來店體驗及會員執行教練課程意願產生些許影響。不過，去年12月的休閒運動及娛樂服務、運動保健服務營收均未受節日及氣候影響，均繳出「雙升」表現。

柏文「健身工廠」去年合計新增6處據點，截至去年底共有45處據點。展望後市，首季雖受春節及連假影響，但去年下半年開出的3處據點營收貢獻逐步增加，配合今年首季台南市永華廠、台中市水湳廠將投入營運，預期首季營收仍可望維持顯著年成長。

柏文表示，今年「健身工廠」規畫至少再新展8處據點，將分布於台北、新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南等地，且每季均有新據點開幕。由於展店數較多、且多位於直轄市，預估今年新營業據點挹注的營運成長動能將優於去年。

(時報資訊)