國民黨總統候選人韓國瑜的「台灣安全、人民有錢──夢時代選前之夜」10日晚間6時起在夢時代旁台糖物流園區的廣場舉行，一些死忠的韓粉在前一天、10日凌晨就陸續到場占位子。
搶得第一排的吳先生說，他9日就到現場了，占了一小區位子，因為有許多朋友要到場幫韓國瑜加油打氣，且近來有很多人被查水表，希望韓國瑜當選總統後，平息這一切。
彭小姐表示，她凌晨到場占位子，到場發現有許多志同道合的朋友們，大家彼此問好，就像是一家人。
帶著國旗到場加油的藍先生說，他來得比較晚，10日起了個大早到場，發現靠近舞台的位子已經被占掉了，雖然不能坐在前排，但在這位子還是看得到韓國瑜。
還有粉絲帶著薩克斯風，到場演奏樂曲，粉絲們齊聲唱著《中華民國頌》等歌曲，炒熱會場氣氛。
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(旺報 )
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